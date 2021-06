La France va revoir sa stratégie au Sahel et mettre fin à l'opération Barkhane

Embourbée au Mali, la France commence un retrait progressif. L'opération Barkhane, en tant qu'opération extérieure, va cesser, Emmanuel Macron l'a annoncé ce jeudi. Plus de 5 000 hommes sont aujourd'hui mobilisés au Mali et dans la région du Sahel. Mais face à une guerre aux djihadistes qui n'en finit pas, et après le récent coup d'Etat au Mali, il est temps pour Paris de se retirer progressivement et de trouver un nouveau modèle.

Emmanuel Macron : "Il (ce nouveau modèle) impliquera le passage à un nouveau cadre pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération, aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en oeuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les Etats de la région et tous nos partenaires, strictement concentrée sur la lutte contre le terrorisme".

Le Président français a aussi évoqué, sans les nommer, des "Etats qui refusent de prendre leurs responsabilités".

De plus, et c'est un point qui a fortement irrité les Français, le nouveau dirigeant malien, le colonel Goïta, envisagerait de négocier directement avec Al Quaïda.

Au Sahel, une mission européenne de formation des armées est déjà soutenue par plusieurs pays et Paris compte en rallier d'autres. Mais le travail va se poursuivre surtout dans la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d'une force appelée Takuba, dont la France va rester la colonne vertébrale, au moins jusqu'en 2030, avec plusieurs centaines de soldats.