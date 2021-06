Le Prix de l'inventeur européen 2021 salue ceux qui innovent pour nous

Le 17 juin 2021, la cérémonie annuelle de remise du Prix de l'inventeur européen célèbre quinze inventeurs ou équipes d'inventeurs dont le travail acharné et l'imagination améliorent nos vies.

Suivez à partir de 19h, heure de Bruxelles, la cérémonie virtuelle en direct dans cet article pour découvrir ceux qui créent un avenir meilleur pour nous tous.

Cet événement important dans le calendrier du monde de la science et de l'innovation donne l'occasion au public du monde entier, de faire la connaissance des finalistes qui peuvent être une source d'inspiration.

Parmi eux se trouvent des innovateurs qui ont résolu le plus ancien problème de la microbiologie, un autre qui a mis au point des fossiles synthétiques pour stocker des données, ainsi qu'une équipe qui a sécurisé des smartphones avec une authentification biométrique ou une PME qui a transformé des feuilles d'ananas en un matériau durable destiné au secteur de la mode.

On compte également au sein des finalistes, des inventeurs qui utilisent le CO2 pour fabriquer des plastiques plus écologiques, qui sauvent les oiseaux marins grâce à une nouvelle invention, qui évitent aux patients des biopsies douloureuses et invasives ou encore qui redonnent le sourire grâce aux nanomatériaux.

Les lauréats des cinq catégories de prix - industrie, recherche, petites et moyennes entreprises (PME), pays non membres de l'Office européen des brevets (OEB) et œuvre d'une vie - seront révélés le soir même. Les internautes choisissent le gagnant du Prix du public qui sera également désigné au cours de la cérémonie.

Grâce à des courts métrages, des interviews et des éléments de réalité étendue, la cérémonie mettra en lumière les histoires de ces pionniers qui repoussent les limites de l'innovation.

Cette retransmission en direct est disponible en six langues - allemand, italien, espagnol, français, portugais et anglais -. Vous pouvez changer la langue via le menu déroulant en haut à gauche de cet article.

Avertissement : la cérémonie et tous les contenus vidéos apparaissant dans cette retransmission ont été réalisées dans le respect des mesures sanitaires locales. Certaines images ont été tournées avant la pandémie et la mise en place des restrictions liées.