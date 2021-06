Quels sont les sites qui vont quitter le classement du patrimoine mondial de l'UNESCO ?

Etre déclassé du Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, c'est possible. Lors de son assemblée le mois prochain, l'agence onusienne va publier son nouveau classement des sites du patrimoine les plus importants, avec des ajouts probables, mais aussi et sûrement des déclassements. Certains sites, si leur intégrité et leur héritage ont été altérés par l'Homme ou par une catastrophe naturelle, peuvent perdre la précieuse étiquette.

Le port marchand de Liverpool, par exemple, devrait sortir de la liste de l'UNESCO. Son urbanisation et son développement irrespectueux sont mis en cause...

Mecthild Rössler, directrice du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO :"Nous ne voulons pas bloquer le développement, mais il doit vraiment être en adéquation avec le classement au patrimoine mondial et ça n'a apparemment pas été le cas avec Liverpool, malgré le dialogue que nous avons eu avec la ville ces dernières années".

L'UNESCO a aussi créé une liste de sites "en danger", comme un avertissement avant de les retirer de son classement. Et c'est le cas d'un lieu mythique, la Grande barrière de corail. D'où la colère de l'Australie.

Réponse de Mecthild Rössler, directrice du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO : "Il y a un malentendu : la liste des sites en danger n'est pas une liste d'épaves pour mettre les gouvernements en difficulté. Au contraire, le monde entier veut sauvegarder ces sites. Et la Grande Barrière de corail est l'un des sites les plus emblématiques. Et nous devons y travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres".

L'UNESCO se réunit à Fuzhou, en Chine, du 16 au 31 juillet, session à l'issue de laquelle sera publié le nouveau et très attendu classement.