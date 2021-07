Covid-19 : la vaccination bientôt obligatoire en France ?

Contrer une quatrième vague épidémique en septembre et éviter de nouveaux reconfinements qui seraient catastrophiques pour l'économie et le moral des français, tel est l'objectif du gouvernement. Et depuis le début de la semaine, la pression monte.

Le premier ministre Jean Castex a prévu de consulter le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel, et les présidents des assemblées et groupes politiques parlementaires pour élaborer rapidement un projet de loi rendant la vaccination contre le Covid-19 obligatoire, à minima pour le personnel des EHPAD et des hôpitaux. Mais l'obligation de vaccination émerge aussi pour d'autres corps de métiers. Tout dépendra du comportement de la population française.

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, faisait le point ce jeudi après-midi :

"Nous avons une arme contre le virus, c'est le vaccin. Il fonctionne et il montre d'excellents résultats, y compris sur le variant Delta. Aujourd'hui, le nombre de vaccinations quotidiennes se maintient à un niveau très élevé, et après avoir marqué le pas depuis un certain temps, le nombre de prises de rendez-vous pour des premières injections est reparti à la hausse, entre plus 10 et plus 20%. C'est une très bonne nouvelle que nous constatons depuis quelques jours et cela montre la mobilisation collective des Français."

Seulement 57% des professionnels des Ehpad et 64% des professionnels des établissements de santé ont reçu au moins une dose de vaccin. Insuffisant pour La Fédération hospitalière de France qui appelle de ses vœux la vaccination obligatoire.

Si le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel donnent le feu vert à la vaccination obligatoire des soignants, le texte de loi pourrait définir d'autres professions comme enseignants, personnels de crèches et des écoles maternelles, ou métiers de l'accueil.