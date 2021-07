Le groupe Stellantis, qui réunit 14 marques dont Peugeot, Citroën et Fiat, va investir 30 milliards d'euros sur les voitures électriques d'ici à 2025.

Stellantis accélère sur les voitures électriques

Le groupe automobile, qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, Opel, Fiat ou Chrysler, compte investir 30 milliards d'euros dans l’électrification de ses gammes et dans les logiciels d'ici à 2025.

Fondé cette année, Stellantis veut jouer un rôle moteur dans la transition énergétique de l'automobile, alors que les constructeurs sont appelés à accélérer la fin des moteurs à combustion au vu des enjeux climatiques et de la pression de l'opinion et des pouvoirs publics.

Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, a fixé des objectifs très ambitieux : "D'ici 2025, 98 % de nos modèles en Europe et en Amérique du Nord seront électrifiés. En conséquence, nous prévoyons que d'ici 2030, plus de 70 % de nos ventes en Europe et plus de 40 % de nos ventes aux États-Unis seront des véhicules électriques légers.»

La marque allemande Opel, filiale de Stellantis, prévoit d'être 100% électrique en Europe d'ici 2028.

Voitures électriques : une course mondiale

Dans l'ensemble, toutes les marques automobiles sont engagées dans la course à l'électrique

Volkswagen

Le groupe allemand mise tout sur l'électrique, avec succès pour le moment. Lancée fin 2020, sa compacte ID3 se bat déjà avec Tesla pour dominer le marché électrique européen.

Le groupe n'a pas annoncé de date pour la fin des moteurs à combustion, mais compte atteindre, d'ici 2030, 60% de voitures à batteries dans ses ventes européennes. Il investira 46 milliards d'euros en cinq ans dans son virage électrique.

Sa marque de luxe Audi sera 100% à batterie en 2033. Son autre filiale de luxe Porsche va se lancer dans la production de cellules de batteries à haute performance.

Lamborghini, qui appartient aussi au géant allemand, compte électrifier l'ensemble de sa gamme de sportives d'ici fin 2024.

Le constructeur de supercars Bugatti, dont Volkswagen va céder le contrôle au pionnier électrique croate Rimac, devrait également lancer un modèle électrique à moyen terme.

Volvo

Filiale du groupe chinois Geely, la marque prévoit de retirer de son catalogue d'ici 2030 tous ses modèles à combustion, y compris les hybrides, la même date que Bentley, ou Ford pour l'Europe.

"Dès 2025, la moitié de nos voitures seront électriques" a annoncé en mars dans un entretien à l'AFP Håkan Samuelsson, le PDG de Volvo Cars.

Jaguar Land Rover

Pour réimaginer sa gamme, la filiale du groupe indien Tata va investir 2,5 milliards de livres (2,8 milliards d'euros) par an, en grande partie dans l'électrique. Les sportives de Jaguar seront 100% électriques à partir de 2025.

Renault

Pionnier de l'électrique avec la Zoé, le groupe compte afficher "le mix le plus vert du marché européen en 2025", avec plus de 65% de véhicules électrifiés. Il va lancer 10 nouveaux véhicules à batterie électriques d'ici 2025, dont une version moderne et "accessible" de l'emblématique Renault 5, fabriquée en France.

BMW

Sur les dix années à venir, le constructeur allemand veut vendre dix millions de modèles 100% électriques, contre plus de 4 millions annoncés précédemment.

Autre pionnier des voitures à batteries avec l'i3, la marque haut de gamme a depuis pris du retard, notamment sur le concurrent américain Tesla.

Sa filiale Mini tournera complètement le dos aux moteurs à combustion dans dix ans.

GM

L'américain General Motors a l'intention de ne plus construire d'ici 2035 de voitures à émissions polluantes, même s'il ne s'est pas ouvertement engagé à n'offrir que des véhicules électriques en 2035.

Toyota

Le pionnier des voitures hybrides, qui ne croyait pas aux voitures à batterie, va finalement lancer sept modèles 100% électriques d'ici 2025.

Le n°1 mondial de l'automobile prévoit de réaliser en Europe 10% de ses ventes en électrique et hydrogène d'ici là, aux côtés de 70% d'hybrides, 10% d'hybrides rechargeables et 10% de voitures à essence.

Daimler (Mercedes-Benz)

Le groupe continuera à "accélérer" dans l'électrique et compte doubler les ventes de voitures électrifiées (incluant les hybrides) en 2021 sur un an. En 2025, 25% des voitures vendues devraient être électrifiées, avant d'atteindre une part de 50% en 2030.

Hyundai-Kia

Le coréen Hyundai prévoit de présenter 23 modèles de véhicules électriques d'ici 2025 et d'en distribuer plus d'un million d'unités. Kia va présenter de son côté sept modèles électriques, qui devraient compter pour 20% de ses ventes mondiales.

Avec AFP