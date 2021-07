Nouvelle manifestation anti-Jair Bolsonaro au Brésil

Des milliers de personnes ont à nouveau défilé à Rio de Janeiro et Sao Paulo pour demander la démission du président Jair Bolsonaro, mis en cause dans une affaire de tentative de corruption liée à l'achat de vaccins. Le chef de l’État est également pointé du doigt pour sa gestion de la pandémie. Avec plus de 536 000 morts, le Brésil est le deuxième pays au monde le plus endeuillé par le Covid-19 après les États-Unis.