Inondations en Europe : une centaine de morts et d'importants dégâts matériels

Les intempéries en Europe ont fait une centaine de morts. Bilan provisoire, car il y a encore de nombreux disparus. C'est l'Allemagne qui est le plus durement touché.

ALLEMAGNE

Le bilan des intempéries qui touchent l'Europe ne cesse de grimper. Et c'est surtout l'Allemagne qui est endeuillée : au moins 81 morts recensés ce vendredi matin.

Mais il y a encore de nombreux disparus, des personnes dont on est sans nouvelles. Peut-être est-ce parce que les liaisons téléphoniques sont coupées ? C'est ce que veulent croire certains.

Mais les autorités préviennent que le nombre des victimes risque bien d'augmenter.

Depuis Washington, où elle se trouvait ce jeudi, la chancelière Angela Merkel a faire part de sa consternation.

« Mes pensées vont vers ceux qui ont perdu la vie et à leurs proches », a-t-elle dit.

Et de saluer le travail des pompiers engagés pour porter assistance aux sinistrés.

Près d'un millier de soldats ont également été mobilisés pour porter main forte aux pompiers.

BELGIQUE

Ces intempéries, et les inondations qu'elles provoquent, ont aussi fait des victimes en Belgique. Au moins 11 morts.

Des milliers de personnes ont dû être évacuées, notamment dans la région de Liège, où la Meuse et ses affluents ont atteint un niveau très inquiétant.

« Je n'ai plus rien, se désole une habitante des environs de Liège. J'habitais au rez-de-chaussée, et en bas, tout est mort. C'est un peu dur ! J'avais un oiseau qui appartenait à ma mère. J'ai dû ouvrir sa cage pour qu'il puisse s'enfuir. Et puis il y a aussi mes trois chats qui sont encore là-haut... »

PAYS-BAS

Plusieurs milliers de personnes avaient été appelées ce jeudi soir à évacuer leurs maisons dans la province du Limbourg, dans le sud du pays.

A Maastricht, les autorités s'attendent à ce que la Meuse déborde entre 2H00 et 3H00 du matin, a rapporté la télévision publique néerlandaise NOS. Selon l'agence de presse ANP, elle devrait atteindre son plus haut niveau depuis deux siècles.

Plusieurs communes de la province du Limbourg, limitrophe avec l'Allemagne, ont décrété l'état d'urgence, rendant obligatoire l'évacuation des habitants dans certaines zones.

Le gouvernement néerlandais a reconnu l'état de catastrophe naturelle dans la province, a annoncé le Premier ministre Mark Rutte lors d'une conférence de presse jeudi soir.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima se sont rendus dans la région jeudi soir pour rencontrer des secouristes et des habitants sinistrés ou évacués.

LUXEMBOURG, FRANCE, ITALIE

Le Luxembourg, le nord et l'est de la France ont aussi enregistré des pluies diluviennes ces dernières heures et ces derniers jours.

En France, 12 départements sont en vigilance orange pour des risques de crue et de pluie-inondation, selon Météo France.

Enfin, l'Italie n'est pas épargnée non plus. C'est le nord du pays qui est le plus touché. Ici comme ailleurs en Europe, les fortes précipitations ont entraîné d'importants dégâts matériels.