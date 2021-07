Le groupe italien vainqueur de l'Eurovision Maneskin brouille les barrières du genre

Ce fut la grande sensation du dernier concours de l'Eurovision.

Le groupe de rock italien Maneskin, formé de 4 jeunes gens d'à peine 20 ans originaire de Rome, viennent de recevoir des mains de la maire Virginia Raggi, une "louve", symbole de la ville éternelle.

Depuis leur victoire, ils sont devenus des stars en Europe.

"Les pays où nous allons très bien sont, je ne suis pas bon en statistiques, je connais l'Espagne qui va très bien, la Russie qui va très très bien, l'Angleterre et les Pays-Bas. Les pays scandinaves." Damiano David chanteur de Maneskin

La sexualité et le genre sont au centre de leur musique et de leur look, avec un message inclusif de tolérance, entre insouciance et révolte tranquille...

"Nous essayons également d'envoyer un message pour brouiller tous ces stéréotypes entre les normes de genre et autres. Nous pensons donc que c'est bien de porter ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. C'est donc ce que nous faisons." Victoria De Angelis guitariste basse de Maneskin

Ils sont aujourd'hui numéro 1 des streamings sur la plateforme suèdoise Spotify, près de 7 millions pour leur précédent et le dernier, I Wanna Be Your Slave" part lui aussi en flèche...