Face au Covid-19, l'Europe est en ordre dispersé

Allemagne

De nouvelles mesures sont entrées en vigueur aux frontières de l'Allemagne. Elles exigent notamment que les personnes qui n'ont pas été complètement vaccinées ou qui ne se sont pas récemment remises du COVID-19 présentent un résultat de test négatif pour entrer dans le pays.

Des mesures prises dans un contexte d'inquiétude croissante vis à vis des infections rapportées des vacances d'été. Dans certains états allemands la rentrée a lieu dans une semaine.

C'est dans ce contexte aussi qu'une manifestation contre les mesures restrictives du gouvernement allemand a eu lieu à Berlin. Le rassemblement, interdit, a été dispersé par la police.

Danemark

Le Danemark, de son côté, assouplit les règles. Le passe sanitaire n'est désormais plus requis dans les salles de théâtres et de cinéma et les musées qui accueillent moins de 500 personnes. Plus besoin non plus de montrer que l'on est sans risque si l'on participe à un évènement en plein air dont la jauge, assise, est de moins de 1 000 personnes.

Portugal

Un mouvement que suit aussi le Portugal, où plus de la moitié de la population est désormais vaccinée. Les couvre-feu en place dans les régions les plus touchées vont être levés à partir de cette semaine et les bars, restaurants, et salles de spectacle vont retrouver leurs horaires normaux de fermeture.

France

Enfin c'était jour de fête ce samedi au stade Vélodrome à Marseille où les supporters de l'OM ont pu assister à un match amical contre les Espagnols de Villareal. Le stade, jusqu'à présent centre de test et de vaccination, a enfin retrouvé le couleurs du football.