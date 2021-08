Sur les villes côtières anglaises, les habitants plus susceptibles de souffrir de maladies

Les responsables de la santé publique au Royaume-Uni ont tiré la sonnette d'alarme auprès du gouvernement sur le bien-être des habitants des villes côtières. Malgré le beau paysage, ils sont plus susceptibles de souffrir d'une maladie chronique ou mentale, avec une espérance de vie plus courte. A moins que le gouvernement ne développe une stratégie pour résoudre les problèmes de ces communautés balnéaires, les conséquences ne feront qu'empirer selon les experts.

Le déclin de l'économie aggrave les problèmes de santé

Avec la pandémie, les villes côtières d'Angleterre sont délaissées. Les industries traditionnelles comme la pêche ou le tourisme disparaissent. Et le déclin économique de villes comme Clacton cause de graves problèmes de santé. Selon un rapport récent, les habitants des côtes anglaises vivent moins longtemps et en moins bonne santé, comme l'indique le Docteur Michael Gogarty, directeur de la santé publique de l'Essex : "_Les parents en particulier sont inquiets pour leurs enfants, parce que leurs enfants devront déménager de Clacton s'ils veulent trouver du travail, ou avoir un travail assez mal payé sur place. Et même si les enfants sont heureux d'aller à l'école, ils perdent leur ambition et leur motivation". _

Clacton est la deuxième ville du Royaume-Uni où les habitants souffrent le plus de problèmes de santé mentale.

La solution, je pense, ce sont des emplois. Mais pas n'importe lesquels : de bons emplois. Lord Kamlesh Patel Travailleur social

Les logements touristiques, vides et précaires, sont utilisés par les autorités locales pour les personnes vulnérables... Ce qui aggrave leur état de santé, comme l'explique Lord Kamlesh Patel, travailleur social : "60% des personnes qui gagnent moins de 10 000 livres par an ont des symptômes dépressifs. Et c'est le cas de seulement 10% des personnes qui gagnent 50 000 livres par an. Les chiffres parlent presque d'eux-mêmes ! la solution, je pense, ce sont des emplois. Mais pas n'importe lesquels : de bons emplois".

Selon le rapport, l'incidence des maladies cardiaques et rénales dans ces villes est 10% plus élevée que la moyenne nationale, et ils ont proportionnellement moins de docteurs ici pour les soigner.

Cette autre spécialiste de la santé, Jackie Cassel, enseignante en santé publique à l'Université de Sussex, et elle-même originaire de la côte, observe la même chose depuis son enfance : _"Quand j'étais à l'école, quelques-uns de mes amis sont devenus enseignants, mais peu de gens sont allés à l'université. Est-ce qu'ils n'y sont pas allés parce qu'ils n'étaient pas aussi brillants que les gens qui venaient des régions à l'intérieur des terres ? Ce n'est pas le cas. Souvent, nous pensons que vivre au bord de la mer est meilleur pour notre santé". _

Et le rapport confirme : paradoxalement, les habitants des côtes sont moins susceptibles de subir la pollution de l'air, et vivre à l'extérieur est bénéfique pour la santé mentale. Malheureusement, ces avantages ne compensent pas les inconvénients que de nombreuses personnes ont en vivant ici.