Berlin : des manifestants pro-climat débutent une semaine d'actions

A Berlin, des militants écologistes issus pour la majorité d’Extinction Rebellion ont commencé leur semaine de protestation avec ce sit-in devant la porte de Brandebourg.

Pendant ce temps, d’autres groupes occupent le parc Monbijou. Ce lundi, la manifestation a entraîné des coupures de circulation et même des perturbations de certaines lignes de métro. En début d'après, la police a du délogé une partie des manifestants.

Le gouvernement "n'atteindra pas ses objectifs"

Ils exigent plus d'engagement politique dans la lutte contre le changement climatique à cinq semaines des élections législatives du 26 septembre, la protection de l’environnement en est l'un des principaux enjeux après des graves inondations de juillet.

Selon le groupe de réflexion "Agora Energiewende", l'Allemagne enregistrera en 2021 la plus forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre en plus de 30 ans et le gouvernement n'atteindra pas les objectifs qu'il s'est fixés.

"Pour ces militants, nous n'avons plus le temps et les choses doivent changer immédiatement. L'Allemagne doit arrêter de brûler du charbon pour produire de l'énergie, les Allemands doivent changer la manière de conduire leurs voitures et de se déplacent à travers le pays. L'Allemagne doit changer en son for intérieur pour arrêter cette crise climatique. Voici le message que ces militants veulent faire passer. C'est pourquoi ils commencent maintenant cette semaine de désobéissance civile. Elle s'achèvera vendredi par une manifestation de masse où des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de la ville.", détaille le correspondant d'Euronews à Berlin, Jona Kalgren.