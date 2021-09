Une ferme flottante abrite quarante vaches sur le port de Rotterdam

C'est une scène pour le moins inhabituelle au milieu des grues et de porte-conteneurs. Voici une ferme en plein milieu du port e Rotterdam. Un édifice de trois étages dédiés chacun à la traite, à la fabrication yaourt et beurre ou fromage et à l'affinage. La ferme a vu le jour en 2019.

"C'est une ferme laitière avec quarante vaches. Pourquoi flotte-t-elle ? Tout le monde se pose cette question. Il faut se rendre compte qu'on est sous pression et qu'il y a de moins en moins de terres agricoles. Notre idée est de recréer ces espaces près de la ville et de s'adapter au climat.", explique Mike van Wingerden, la copropriétaire des lieux.

Les défenseurs des animaux opposés au projet

Le bétail qui vit sur le port est Nourrie de céréales de provenance locale et de gazon produit par la tonte des terrains de football et de golf de Rotterdam. Gagner de la place sur l'eau dans un pays densément peuplé et où les champs sont rares peut paraître révolutionnaire, mais le concept est décrié par certains défenseurs de la nature. Le parti néerlandais pour les animaux se prononce contre la laiterie flottante et veut la faire interdire. Deux vaches sont déjà tombées dans le bassin du port et ont dû être secourues.