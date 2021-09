Le Festival du Film de San Sebastian accueille une pluie de stars

Le Festival international du film de San Sebastian ouvre ses portes ce vendredi soir dans l'écrin de la Concha, la célèbre baie de la ville basque.

Après Cannes, Venise et Berlin, c'est un festival majeur en Europe et le plus important pour le monde hispanique.

Chaque année les stars se pressent au bord de l'Atlantique... Viggo Mortensen et Matt Dillon entre autres l'an dernier et cette année, Johnny Depp va recevoir un Prix spécial, malgré une vie privée qui fait polémique... Marion Cotillard va elle aussi recevoir un prix et présenter en tant que productrice le documentaire Bigger Than Us, sur l'engagement de la jeunesse.

Antonio Banderas et Penelope Cruz seront aussi présent ensemble pour la première espagnole de Competencia oficial, qui était en compétition à Venise.

Les derniers préparatifs sont en cours...

Sigourney Weaver est l'actrice choisi pour faire l'affiche du festival, avec une compétition relevée comme chaque année.

16 films sont en lice pour la Concha d'or, la récompense suprême.

Les deux tiers proviennent d'Europe, avec une forte représentation espagnole, San Sebastian étant la vitrine du meilleur du cinéma hispanique.

Parmi les films, le très attendu Le Bon Patron, une comédie grinçante avec Javier Bardem, en patron qui va perdre ses moyens qu long du film...

Enfin, le Festival s'ouvre aux nouvelles formes cinématographiques, comme les séries, avec notamment la première de La Fortuna, signé Alejandro Amenábar, l'un des jeunes surdoués du cinéma espagnol. Une histoire de trésor qui ressurgit du passé et du fond des mers...

Le Festival de San Sebastian se déroule du 17 au 25 septembre.