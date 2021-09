"Fridays For Future" : les jeunes font passer le climat au premier plan

Une grève mondiale pour le climat à travers plus de 70 pays. C'est le mouvement "Fridays For Future" avec pour figure de proue Greta Thunberg qui fait défiler des centaines de milliers de dans les rues pour la protection de l'environnement ce vendredi. Objectif : faire pression sur les leaders mondiaux pour qu’ils respectent leurs engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. A un peu plus d'un mois de la COP26 à Glasgow les jeunes manifestants ont appelé à une action urgente.

"Nous pensons que le gouvernement et les citoyens tchèques ne font pas assez pour lutter contre le changement climatique. Et aujourd'hui, nous voulons dire que le prochain gouvernement a une priorité, et cette priorité doit être la lutte contre le réchauffement climatique.", assure Klara Belickova, 16 ans, porte-parole du collectif.

D'après le dernier rapport du giec, le réchauffement de la planète Terre pourrait atteindre le seuil de +1,5°C autour de 2030, soit dix ans plus tôt que les premières estimations. Des chiffres pris très au sérieux par ces manifestants. Après un été marqué par les inondations et les canicules, ils espèrent que les questions climatiques pèseront de plus en plus sur les prochaines élections.