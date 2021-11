Plus d'un millier de startups participent au sommet mondial du WEB à Lisbonne

Le salon international des technologies de Lisbonne affiche complet. Quarante-deux mille personnes au moins participent à ce rendez-vous considéré comme l’un des plus importants du monde concernant Internet. Plus d’un millier d’intervenants et 1 250 startups sont aussi présente, impatients de présenter et de découvrir les nouveautés de l’univers numérique.

Nuno Prudêncio, Euronews :

"Bien que nous ne soyons plus habitués à être entourés milliers de personnes, l’enthousiasme ici, à Lisbonne, est palpable et les idées originales sont nombreuses. Pour la première fois cette année, plus de la moitié des participants sont des femmes".

"Nuhza est une entreprise de tourisme basée à Muscat, dans le Sultanat d’Oman. Nous organisons différentes activités et expéditions pour les femmes, comme du kayak, de la randonnée, du vélo, ou d’autres choses. Nous proposons aussi divers ateliers manuels", explique Alazza Alhooti, de la startup Nuzha%20:).

"Innate Mood est un pack de neurosciences, une application pour l’auto-réflexion qui nous aide à développer notre intelligence émotionnelle par le biais d'un journal vidéo. Par exemple, si vous vous sentez vraiment fatigué et démotivé par quelque chose, vous créez une vidéo à ce sujet et l'application vous orientera ensuite vers les informations que vous aviez enregistrées précédemment dans une situation contraire", détaille à son tour Elsa Valentine, de la startup Innate Mood.

"Notre projet s’appelle CRE-MAR. Nous sommes la première plateforme orientée vers la transformation de cendres funéraires. Nous donnons aux gens la possibilité de transformer ces cendres funéraires diamants commémoratifs", dit aussi Vítor Oliveira, de la startup CRE-MAR.

Je rêve que Lisbonne soit la capitale mondiale de l’innovation Carlos Moedas Maire de Lisbonne

Carlos Moedas, le nouveau maire de Lisbonne, a, lui, déclaré qu'il rêvait que sa ville "soit la capitale mondiale de l’innovation. Pour cela, l’ancien commissaire européen mise sur les fabriques de licornes, ces startsups évaluées à plusieurs millions d’euros.

"Si nous ne transformons pas une idée en produit, nous ne créons pas d'emploi. Et c’est cela qui est important. Nous pouvons avoir des gens qui ont de grandes idées et qui peuvent présenter des inventions... Mais les inventions ne deviennent pas pour autant des innovations. L'innovation est quelque chose qui est nouveau justement et utile", estime Carlos Moedas.

D'autres sujets ont aussi été largement abordés lors de ce salon international des technologies, comme les cryptomonnaies, mais aussi les lanceurs d’alerte. Pour son retour en présentiel, ce sommet le WEB a d’ailleurs offert à Frances Haugen une tribune de choix dans son combat contre Facebook. La lanceuse d’alerte en a profité pour fustiger la stratégie du groupe.