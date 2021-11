Nouveau variant "Omicron" : l'UE recommande de suspendre les vols avec l'Afrique australe

Plusieurs pays européens dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont suspendu leurs vols en provenance d'Afrique australe, alors qu'un nouveau variant sud-africain, potentiellement très contagieux, inquiète.

Un premier cas a été détecté ce vendredi sur le continent, en Belgique sur une personne non-vaccinée de retour de l'étranger

L'UE active le "frein d'urgence"

Face à cette nouvelle menace, la Commission européenne a activé le dispositif de "frein d'urgence" et va donc suspendre les voyages en provenance et à destination de plusieurs pays d'Afrique australe : le Botswana, Eswatini (petite monarchie enclavée au nord de l'Afrique du Sud), le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et le zimbabwe.

La présidence slovène de l'UE "appelle les pays membres à tester et mettre en quarantaine les passagers en provenance".

Au Royaume-Uni, le ministre des Transports, Grant Shapps, met en avant le principe de précaution : "Nous avions pris une telle décision par le passé avec un variant venant du Danemark et nous avions pu ensuite assouplir cette mesure assez rapidement. Je crois qu'il est préférable d'agir ainsi plutôt que d'attendre et de réaliser qu'il est déjà trop tard."

Il est préférable d'agir ainsi plutôt que d'attendre et de réaliser qu'il est déjà trop tard. Grant Shapps Ministre britannique des Transports

Il faudra du temps pour cerner ce variant

Pour l'Organisation mondiale de la Santé, plusieurs semaines seront nécessaires avant de mieux connaître les caractéristiques de ce nouveau variant.

"On ne sait pas grand chose à ce stade, reconnaît Maria Van Kerkhove, la responsable de la gestion de l'épidémie de Covid-19 à l'OMS. _On sait seulement que ce variant présente un grand nombre de mutations ce qui peut avoir un impact sur la façon dont le virus se comporte. Donc, en ce moment, les chercheurs se réunissent pour tenter de comprendre où se déroulent ces mutations et ce que cela peut signifier pour nos diagnostics, nos traitements et nos vaccins."

On sait seulement que ce variant présente un grand nombre de mutations ce qui peut avoir un impact sur la façon dont le virus se comporte. Maria Van Kerkhove Responsable de la gestion de l'épidémie de Covid-19 à l'OMS

Une décision "hâtive" selon l'Afrique du Sud

Les suspensions de vols en provenance d'Afrique australe sont jugées hâtives par le gouvernement sud-africain qui s'inquiète des répercussions d'une telle mesure sur le secteur du tourisme alors que débute l'été dans cette région du globe.

En France, la mesure s'applique "pour une durée minimale de 48 heures". Outre l'Afrique du Sud, elle concerne également les voyageurs venant des pays suivants :

Lesotho

Botswana

Zimbabwe

Mozambique

Namibie

Eswatini

"Les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l'un de ces pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR", ajoute le gouvernement français