En Indonésie, les sauveteurs se sont précipités pour trouver des survivants dans des villages recouverts de cendres en fusion, dimanche, après l'éruption du mont Semeru qui a fait au moins 14 morts et des dizaines de blessés.

L'éruption de la plus grande montagne de l'île de Java a pris les habitants par surprise samedi, faisant fuir des milliers de personnes et forçant des centaines de familles à se réfugier dans des abris de fortune.

Au moins 11 villages du district de Lumajang, dans l'est de Java, ont été recouverts de cendres volcaniques, submergeant des maisons et des véhicules, étouffant le bétail et obligeant au moins 1 300 personnes évacuées à chercher refuge dans des mosquées, des écoles et des salles de village.