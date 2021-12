no comment

Des centaines de pères Noël ont couru pour la bonne cause dimanche 12 décembre 2021 à Athènes. Les bénéfices de cette course de deux kilomètres autour du centre olympique athlétique de la capitale grecque ont été reversés à Make-A-Wish Greece, une fondation qui fait partie de Make-A-Wish International et qui réalise les vœux d'enfants gravement malades.

Pour cette septième édition, des enfants ont pu participer à cette épreuve sportive, des costumes de Père Noël leur ont été fournis. Si la participation à la course coûte 12 euros, la majeure partie de l'argent récolté provient de parrainages d'entreprises.

La Santa Run, nom anglais de l'action caritative, était la première organisée depuis 2019 à Athènes, l'événement ayant été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.