Sur ces images aériennes, les ravages causés par les tornades qui ont frappé le Kentucky et le Tennessee ce week-end.

Le Kentucky a été de loin le plus touché par les tornades qui se sont abattues sur plusieurs États, fait relativement exceptionnel car elles sont survenues à une période de l'année où le temps froid limite normalement les tornades. Elles ont fait au moins huit morts dans une usine de bougies à Mayfield et douze autres personnes auraient été tuées à Bowling Green et dans ses environs. Au moins quatorze autres personnes sont mortes dans l'Illinois, le Tennessee, l'Arkansas et le Missouri.