L'attaquant du FC Barcelone Sergio Agüero a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel à l'âge de 33 ans.

L'international argentin, recruté l'été dernier par le FC Barcelone, a annoncé ce mercredi son départ forcé à la retraite "pour raison médicale".

En larmes lors de la conférence de presse, "Kun" a expliqué "arrêter le football professionnel" après que les médecins lui ont confirmé que c'était "la meilleure décision".

"C'est un moment très difficile. J'ai pris cette décision pour ma santé, par rapport au problème que j'ai eu il y a quelques mois. Mon staff médical a fait de son mieux pour que je continue à jouer. Mais j'ai pris cette décision il y a dix jours. Je veux vous dire à tous que j'ai tout fait pour garder espoir, mais il n'y en avait pas beaucoup", a déclaré le buteur argentin.

Victime d’arythmie cardiaque

Pour le vainqueur de la Copa America 2021, grand ami de Lionel Messi, le cauchemar a commencé le 30 octobre. Lors du match contre Alavés, à la 40e minute, Sergio Agüero s'allonge par terre, se touchant la poitrine et le cou, victime d'un malaise.

Les examens par la suite ont révélé une arythmie cardiaque (altération de la fréquence cardiaque) chez l'attaquant argentin. Son équipe de cardiologues a estimé qu'il était beaucoup trop risqué pour lui de poursuivre sa carrière professionnelle.

La nouvelle de cette retraite intervient six mois après l'arrêt cardiaque du Danois Christian Eriksen, en plein Euro, en juin 2021.

Le joueur, réanimé sur la pelouse, s'est depuis fait implanter un défibrillateur pour prévenir le risque de mort subite, ce qui l'empêche de jouer en Italie. Le milieu de terrain évoluait à l'Inter Milan.

Christian Eriksen est allongé sur le sol après s'être effondré pendant un match de l'Euro 2020 - samedi 12 juin 2021. Friedemann Vogel/AP

Kun Agüero a marqué le championnat anglais

Buteur étranger le plus prolifique du championnat anglais avec 184 buts, Sergio Agüero a conquis quinze titres, dont cinq Championnats d'Angleterre avec Manchester City entre 2011 et 2021.

Le "Kun" a inscrit probablement le but le plus célèbre de Manchester City, c'était en 2012. Ce but, arrivé à la 94e minute, avait offert aux Citizens leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 1968, coiffant au poteau le rival de toujours, Manchester United.

Un supporter de Manchester City qui brandit une pancarte : "Agüero, tu es mon héros" Peter Powel/ AP

"Sergio est tout simplement l'attaquant le plus impitoyable de l'histoire de la Premier League", a jugé dans un communiqué le patron de City, Khaldoon al-Mubarak.

Hommage du monde du football

Après l'annonce de cette retraite, le monde du football s'est bousculé pour rendre hommage à la "légende Agüero" sur les réseaux sociaux.

"On a vécu de beaux moments et d'autres qui ne l'ont pas vraiment été, mais ils nous ont tous rapprochés et rendus plus amis (...) Je t'aime tellement, mon ami, tu me manqueras énormément", a témoigné Leo Messi sur son compte Instagram.

Transféré au Barça à l'été 2021 dans l'espoir d'évoluer avec Messi, Agüero a vu son plan échouer lorsque la "Pulga" (la puce, ndlr) a rejoint le Paris-SG.

Mais les deux Argentins garderont le souvenir d'avoir remporté la Copa America ensemble, après avoir échoué en finale de la Coupe du monde 2014 contre l'Allemagne.

La sélection argentine a également témoigné de la gratitude de tout le peuple argentin.

"Merci Kun ! Merci pour toutes ces années de football, tous ces buts, et la joie en sélection. Tu seras à jamais dans le cœur de chaque Argentin, et nous t'encouragerons toute ta vie", a promis la fédération argentine.

Privé d'une quatrième Coupe du monde au Qatar, Kun Agüero laisse une carrière ponctuée de succès et de records.