no comment

C'est une image qui devrait ravir les partisans du "c'était mieux avant". Ces enfants de Caracas ont participé samedi à une course de "carruchas" du nom de ces planches à roulettes fabriquées à la main.

L'événement organisé chaque année depuis dix ans transforme certaines rues de la capitale vénézuélienne en circuit de course.

Fabriqués en famille, ces bolides en bois artisanaux se mesurent à des dizaines d'autres le temps d'une journée et permettent "à la fois de maintenir une tradition et de donner aux enfants quelques chose de différent des jeux vidéos et des écrans de smartphone" se réjouit Edwin Acevedo, responsable de l'événement.