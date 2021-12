Voeux de Noël : Boris Johnson lance un appel à la vaccination

Les Britanniques auraient préféré une autre ambiance de fêtes de fin d 'année sans le variant Omicron qui s'invite dans leurs préparatifs et dans le discours de Noël de Boris Jonhson.

"Après deux ans de cette pandémie, je ne peux pas dire que nous en sommes sortis. Comment le pourrais-je alors qu' Omicron est en plein essor.", assène le Premier ministre britannique. Boris Johnson suggère à ses citoyens une idée de cadeau de circonstance :

"B_ien que le temps pour acheter des cadeaux soit théoriquement compté, il y a toujours une chose merveilleuse que vous pouvez offrir à votre famille et à tout le pays et c'est d'obtenir soit votre premier soit deuxième vaccin ou votre rappel, afin que les festivités de l'année prochaine sont encore meilleures que cette année. Et en attendant, je vous remercie et je vous souhaite à tous un très joyeux Noë_l."

Un nouveau défi dans la lutte contre la pandémie pour Boris Johnson qui termine l'année éprouvé politiquement, entre affaires, sondages défavorables, rébellion dans sa majorité au sujet de l'introduction des passeports vaccinaux et perte d'un bastion électoral.

L'année dernière, il avait offert aux Britanniques l'accord commercial et de coopération post-Brexit conclu in extremis le 24 décembre avec l'Union européenne après des mois de négociations. Un an plus tard, de difficiles discussions sont toujours en cours avec les 27 notamment autour de la pêche.