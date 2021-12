L'heure du nettoyage, sur l'île espagnole de La Palma, une fois l'éruption volcanique terminée

no comment

L'éruption du volcan Cumbre Vieja est terminée sur l'île espagnole de la Palma, et l'heure est au nettoyage. Les experts ont prévenu qu'il faudrait plusieurs années pour nettoyer les terres détruites par la lave et enlever les énormes quantités de cendres des bâtiments et des routes.

Des soldats d'une unité d'urgence ont enlevé les cendres des toits tout au long de l'éruption pour empêcher les bâtiments de s'effondrer.

Le gouvernement espagnol a jusqu'à présent promis 225 millions d'euros de fonds d'aide aux efforts de rétablissement, y compris l'achat de logements temporaires et l'octroi d'une aide financière aux personnes ayant perdu leur emploi.