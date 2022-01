Covid-19 : Jean Castex annonce que le pass vaccinal entrera en vigueur lundi

Les évolutions de l'épidémie sont "encourageantes", dit Jean Castex ce jeudi soir. Il a confirmé que le pass vaccinal entrerait en vigueur ce lundi, et a aussi annoncé l'ouverture du rappel vaccinal, sans obligation, pour les 12 à 17 ans.

Il sera aussi possible de bénéficier d'un pass vaccinal pour les Français recevant une première dose d'ici le 15 février, à deux conditions : présenter un test négatif de moins de 24 heures et "bien faire leur deuxième dose un mois plus tard", a annoncé le chef du gouvernement.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi du projet de loi définitivement adopté dimanche dernier par des parlementaires de l'opposition, qui dénoncent un dispositif portant atteinte aux libertés fondamentales. Il doit se prononcer ce vendredi.

Calendrier d'assouplissement

La situation sanitaire s'améliorant, Jean Castex estime qu'un allègement des mesures est possible : il se fera en deux temps : les 2 et 16 février.

Le 2 février : Les équipements sportifs et recevant du public pourront fonctionner à pleine capacité et sans jauge, toujours avec le port du masque ; le télétravail ne sera plus obligatoire mais recommandé, et le masque ne sera plus exigé en extérieur.

Le 16 février : les cinémas, stades ou transports en commun retrouveront un fonctionnement normal, avec des concerts à pleine jauge, la réouverture des discothèques.

Il y aura aussi à partir du 21 février un allègement du protocole scolaire, avec levée du port des masques et moins de tests obligatoires.

"Nous pourrons envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allégement du protocole" sanitaire au sein des écoles, en matière de port du masque ou de tests à réaliser, a indiqué le Premier ministre. La date de retour des vacances de la dernière zone est le 7 mars.

Lors des dernières 24 heures, 425 183 personnes ont été testées positives au Covid-19, contre 436.167 la veille, selon les données publiées par Santé publique France.