Les soldats russes restent au Bélarus, Moscou renonce au retrait et maintient ses troupes

Moscou et Minsk décident de poursuivre les exercices militaires en cours depuis le 10 févier à la frontière nord de l'Ukraine.

La Russie avait auparavant annoncé le retrait des quelques 30 000 soldats déployés chez sont voisin bélarusse mais en raison des violences dans l'Est de l'Ukraine les deux alliés estiment nécessaires de prolonger leurs manœuvres.

Nous ne pouvons pas éternellement offrir un rameau d'olivier alors que la Russie procède à des essais de missiles et continue d'amasser des troupes. Charles Michel, Président du Conseil européen

Charles Michel, Président du Conseil européen : "Nous ne pouvons pas éternellement offrir un rameau d'olivier alors que la Russie procède à des essais de missiles et continue d'amasser des troupes. Mais Mesdames et Messieurs, une chose est certaine : en cas de nouvelle agression militaire, nous réagirons par des sanctions massives et le coût pour la Russie doit être et sera sévère. Mais soyons francs. Il y aura également un coût pour nous en Europe."

Sur le terrain, les combats ont redoublé d'intensité et les autorités des républiques séparatistes prorusses du Donbass et de Lougansk poursuivent l'évacuation des femmes et des enfants.

La Russie assure avoir accueilli 40 000 personnes.

"On a peur pour notre enfant, on a entendu les bombardements, alors on est parti" dit une femme.

Le secrétaire général de l'OTAN estime que "la Russie prévoit une attaque complète", Boris Johnson pense que Moscou prévoir "ce qui pourrait être la plus grande guerre en Europe depuis 1945" et sur le terrain des civils ukrainiens suivent des formations accélérées au combat.

Henadiy Levitas, homme d'affaires : "Jusqu'à avant hier, j'étais civil. Hier, j'ai signé un contrat avec la Défense pour être de réserve pour les trois années à venir".

À Kiev, les croyants prient pour la paix loin du front où l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de rompre le cessez-le-feu.

Depuis 2014, le conflit en Ukraine a fait plus de 14 000 morts.