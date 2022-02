Argentine : les flammes continuent de ravager la province de Corrientes

no comment

Les pompiers argentins continuaient dimanche à lutter contre un immense incendie de forêt dans la province de Corrientes, dans le nord-est du pays. Selon un rapport de l'Institut national de technologie agricole (INTA) publié vendredi, le feu a brûlé environ 800 000 hectares de terres, soit près de 10% de la superficie de la région.

"Nous nous n'avons jamais vécu quelque chose de semblable" a déclaré un résident local, Jorge Ayala.

"Nous sommes vraiment bouleversés. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un coup dur pour la province" a-t-il ajouté.

L'incendie menaçait la faune du parc national Iberá, la plus grande zone humide du pays et l'un de ses plus grands écosystèmes. De nombreux animaux y sont morts brûlés par les flammes ou empoisonnés par les fumées, tandis que certains animaux tentant de s'échapper par la route ont été écrasés par des habitants fuyant avec leurs véhicules.

Le gouverneur de Corrientes, Gustavo Valdes, a déclaré la province "zone de catastrophe écologique et environnementale".