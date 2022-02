Un grand élan de solidarité s'organise en Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux Européens ont tendu la main au peuple ukrainien.

Comme à Augsbourg, en Allemagne où une association ukrainienne collecte des dons afin de fournir aux civils des produits de première nécessité. Les bénévoles sont surtout là pour montrer qu'ils sont aux côtés des Ukrainiens.

"C'est incroyable, je suis ici depuis ce matin et c'est fabuleux de voir autant de personnes d'Augsbourg. C'est très impressionnant", déclare un des bénévoles.

Les Portugais ne sont pas restés non plus insensibles à la cause ukrainienne. Cette église à Lisbonne s'est transformée en centre d'aides humanitaires. Les bénévoles s'organisent pour collecter des dons de nourritures, de médicaments et de vêtements. Il faut maintenant que ces aides parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

"En moins de deux jours, tous ces paquets atteindront la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Ils seront ensuite transférés à Lviv, une ville ukrainienne proche de la Pologne. Puis de là-bas, les dons seront distribués dans différents endroits", nous explique Olga Petriv, une Ukrainienne qui vit à Lisbonne.

Un petit café écossais est également inondé de dons pour L'Ukraine. Depuis dimanche, les habitants de la ville de Mauchline, dans l'ouest de l'Écosse, ont apporté de nombreux produits de première nécessité à destination de la zone de guerre.

Les pays qui envoient de l'aide à l'Ukraine

La France a envoyé 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne pour aider les Ukrainiens. Plus de 30 tonnes de matériel partiront également pour la Moldavie en début de semaine.

Washington a annoncé dimanche 54 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire à Kiev.

L'Italie a versé 110 millions d'euros d'aide au gouvernement ukrainien. L'Allemagne a débloqué une enveloppe de 16 millions d’euros pour de "l’aide humanitaire de première nécessité".

L'Autriche prévoit 15 millions d'euros d'aide humanitaire, en plus des 2,5 millions décidés la semaine dernière. Ce pays envoie par ailleurs des casques et gilets de protection pour les secouristes, et 100 000 litres de carburant.

Le Croissant rouge turc a acheminé de l'aide à la frontière Ukraine-Roumanie, en coopération avec la Croix rouge roumaine. Il a aussi annoncé l'envoi d'aide humanitaire en Ukraine.

Le Danemark a annoncé lundi 150 millions de couronnes (20,1 millions d’euros) d’aide humanitaire à l’Ukraine, qui s'ajoutent aux 50 millions annoncés vendredi, ainsi qu'au don d'équipements civils et d'un hôpital mobile à l'Ukraine.

Plus de 500 000 réfugiés ont déjà fui les combats en Ukraine depuis l'invasion russe déclenchée jeudi pour les pays voisins et leur nombre "continue à augmenter", ont indiqué dimanche les Nations unies.