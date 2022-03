L'ONU estime à plus de 2 millions et demi, le nombre d'Ukrainiens ayant fui leur pays depuis le début de la guerre. C'est le flux le plus rapide sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

La barre des 2,5 millions de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine a été franchie.Ce décompte a été établi ce vendredi par l'Organisation internationale pour les migrations.

D'après le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, il s'agit du flux le plus rapide sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans son Tweet, le patron du HCR donne aussi ce chiffre : 2 millions de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. Des populations qui ont fui les zones de combat pour aller dans des régions pour le moment moins exposées.

La moitié des Ukrainiens qui ont fui leur pays se sont réfugiés en Pologne.

Parmi eux, Ania, originaire de la capitale. "Ils ont commencé à bombarder Kyiv très fort et on s'est enfui, raconte-t-elle. On a juste pris quelques affaires et on est parti. On a très peur !"

Un peu loin, Ola poursuit : "Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On n'en sait rien. On fait confiance à Dieu. On verra bien ce qui se passera. __Bien sûr, on espère pouvoir rentrer chez nous, en Ukraine, quand la paix sera revenue."

Guerre en Ukraine Sélection d'images réalisées par des photojournalistes présents en Ukraine 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 VADIM GHIRDA/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Andreea Alexandru/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 AFP or licensors/AFP or licensors 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors 1 2 SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 Marienko Andrew/ 1 2 DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors 1 2 VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI 1 2 VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI 1 2 VIACHESLAV RATYNSKYI/VIACHESLAV RATYNSKYI 1 2 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved./Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors 1 2 -/AFP 1 2 GENYA SAVILOV/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP 1 2 GENYA SAVILOV/AFP or licensors 1 2 -/AFP 1 2 Pavel Dorogoy/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Visar Kryeziu/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Visar Kryeziu/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Andriy Andriyenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 AP Photo 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 ANATOLII STEPANOV/AFP or licensors 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 Mykola Tys/Mykola TYS 1 2 1 2 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved./Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Valdemar Gorlushko/UNIAN 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Czarek Sokolowski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Petr David Josek/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Zamirovsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 VADIM GHIRDA/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Paul Ursachi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Oleksandr Ratushniak/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 ARIS MESSINIS/AFP or licensors 1 2 SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors 1 2 HANDOUT/AFP 1 2 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 DANIEL LEAL/AFP or licensors 1 2 Sergei Grits/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Sergei Grits/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 SERGEY BOBOK/AFP or licensors 1 2 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved 1 2 Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Jusqu'en Allemagne

Les autres pays d'accueil des réfugiés ukrainiens sont la Hongrie, la Slovaquie ou encore la Roumanie.

Et puis, certains réfugiés vont plus à l'ouest, comme ici en Allemagne. Chaque jour, ils sont 10 000 à arriver à Berlin, d'après les autorités locales.

"Nous tentons de nous adapter à cette situation nouvelle, a commenté la maire de Berlin, Franziska Giffey. __Nous allons ainsi ouvrir 5 nouveaux centres pour accueillir ceux qui arrivent et leur distribuer l'aide dont ils peuvent avoir besoin."

Retour au pays des étudiants indiens

Plusieurs ressortissants indiens ont pu regagner leur pays ce vendredi.

Parmi eux, de nombreux étudiants en médecine, qui vivaient dans les grandes villes ukrainiennes, quand la guerre a éclaté il y a maintenant 15 jours.