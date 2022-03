A la frontière polonaise, le dernier adieu aux soldats ukrainiens Roman et Mykola

Le deuil a commencé par une paire de cercueils, l'un ouvert, l'autre fermé. Doublés de tissu blanc, ils contiennent deux des combattants ukrainiens tués lors de l'invasion russe à Starychi.

Ici, dans un village gris sous un ciel gris près de la frontière avec la Pologne, ils sont la preuve que la guerre pouvait aller si loin.

Les hommes ont été tués dimanche lorsque des missiles russes ont frappé une base militaire à Yavoriv, un centre crucial de coopération militaire entre l'Ukraine et les pays de l'OTAN. Au moins 35 personnes sont mortes dans l'attaque.

Jusqu'alors, cette partie de l'Ukraine avait été épargnée, témoin seulement du flux épuisant de centaines de milliers de réfugiés se dirigeant vers la frontière.

Sur les routes isolées entre les champs de tournesols et de maïs stériles de l'hiver, les villageois ont érigé des postes de contrôle avec des sacs de sable, des cocktails Molotov empilées derrière eux.

Puis les missiles sont arrivés. Mercredi, trois jours après le drame, les villageois sont réunis pour enterrer Roman Rak et Mykola Mykytiuk.

Ils étaient des soldats, des hommes d'une quarantaine et d'une cinquantaine d'années.

Les proches et les camarades soldats, dont beaucoup avaient leur âge ou étaient plus âgés, le regard triste et les cheveux défaits, entrent en portant les cercueils et font le signe de croix. Un soldat s'agenouille.

Lentement, d'autres villageois arrivent. Un adolescent aux cheveux coupés court, pas très loin de l'âge militaire, porte des roses rouges.

Des hommes aux casquettes plates se sont rassemblés dans un virage de la route et parlent entre eux. Les femmes, dont certaines portent un foulard, se tiennent en silence.

La foule s'est agrandie jusqu'à atteindre des dizaines de personnes. Au signal, des camarades de combat transportent les cercueils à travers la cour et dans l'église en bois, et un haut-parleur grésille.

Le service commence. La foule est rassemblée, debout devant la porte.

"Ces gars ont été comme des anges pour nous", déclare un diacre local, Taras Hlova.

Même lui, à sept kilomètres de l'attaque de dimanche, a été réveillé par celle-ci. Il a vu la lueur dans le ciel.

Les cercueils sont recouverts de drapeaux. Les combattants les portent.

La cloche de l'église commence à sonner. Et les villageois, des centaines maintenant, se pressent dehors pour accompagner les deux hommes jusqu'à leur tombe.

Une fanfare ouvre la marche, les cercueils dans un véhicule militaire vert terne derrière elle.

Le cortège s'arrête dans un coin vide du cimetière.

Il y a l'éclair d'une croix dorée, le bruit sourd de la terre, l'hymne national.

Les mains sur les cœurs, le murmure du chant. Une ligne de soldats avec des fusils tire en guise de salut. Encore des prières.

Et puis l'enfouissement commence pour de bon. La foule laisse sur les monticules de terre les photos des hommes, les fleurs, les bougies.

La famille est la dernière à partir. Le fils d'un des disparus, lui, ne s'attarde pas. Il repart au combat.