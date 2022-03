Hongrie : le bilan de Viktor Orbán avant les élections législatives

Après 12 ans au pouvoir, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán en demande 4 de plus. Depuis le départ à la retraite d'Angela Merkel, Orbán est désormais le premier ministre ayant la plus longue durée de vie dans l'UE.Le Fidesz dirigé par Orbán est arrivé au pouvoiren 2010 avec une majorité des deux tiers au parlement hongrois.

Au cours de son premier mandat, Orbán a stabilisé l'économie hongroise en crise en imposant des taxes sectorielles paralysantes et en utilisant une partie de l'épargne retraite, mais sans imposer de taxes directes à la population. En réécrivant la constitution, il a franchi une étape importante dans son maintien au pouvoir.

Pendant la crise des réfugiés de 2015, Orbán a commencé à se poser en ennemi acharné de la migration, estimant que les migrants ne devaient pas être autorisés à entrer dans l'UE. Le dirigeant a fait construire une clôture en barbelé à la frontière sud du pays. Parallèlement, il a lancé une campagne xénophobe, accusant les réfugiés de prendre les emplois hongrois - alors que pratiquement aucun d'entre eux ne voulait rester en Hongrie.

Peu après la crise des migrants, Orbán a accusé le milliardaire George Soros d'un complot visant à faire venir un million de migrants en Hongrie.Le gouvernement a accusé ceux qui aidaient les réfugiés, les roms ou les femmes d'agir contre l'intérêt de leur pays, limitant leur activité avec des lois controversées. Le siège de la Fondation Soros et l'Université d'Europe centrale du milliardaire ont quitté Budapest pour Berlin et Vienne.

Sous le règne d'Orbán, les ressources de l'État, les organismes de réglementation, la plupart des médias, les universités et les principaux acteurs économiques ont tous été placés sous l'influence formelle ou informelle du Fidesz, ce qui a suscité de vives alertes à la corruption de la part des ONG et de l'UE. Le meilleur ami du Premier ministre, un gazier nomméLőrinc Mészáros, est devenu la personne la plus riche de Hongrie. Le gendre du Premier ministre, István Tiborcz, a également fait fortune. Les deux hommes se sont vu faciliter l'accès aux les marchés publics.

Alors que le nombre de victimes du Covid-19 atteint l'un des taux les plus élevés au monde, l'attention du gouvernement s'est tourné vers les organisations LGBT, affirmant qu'elles faisaient campagne pour transformer les enfants hongrois en homosexuels et en transsexuels. Une nouvelle loi, qui brouille intentionnellement les frontières entre homosexualité et pédophilie, a été adoptée.

Le bilan économique de l'ère Orbán est mitigé : pendant des années, il a réussi à diminuer la dette publique, le chômage, et le PIB n'a cessé de croître. Mais le pouvoir d'achat est l'un des plus faibles de l'UE et la Hongrie est à la traîne par rapport à ses voisins.

L'année dernière a été marquée par la fixation du prix d'un grand nombre de produits du quotidien comme l'essence et les denrées alimentaires de base. Des aides d'une valeur de 3 milliards d'euros ont également été distribuées aux familles, aux retraités et à d'autres groupes d'électeurs importants. Le Fidesz s'est ainsi assuré que ses électeurs ne se rendraient pas aux urnes trop mécontents.

Mais la dette publique a de nouveau atteint des sommets, laissant la perspective de problèmes économiques au prochain gouvernement.