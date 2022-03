Pékin et Moscou affichent leur unité sur les sujets internationaux

La Chine et la Russie espèrent l'arrivée d'un nouvel ordre mondial : les deux pays l'ont exprimé lors d'un sommet consacré à l'Afghanistan, à Pékin, pour lequel le Ministre russe des Affaires étrangères avait fait le déplacement. Cette visite est très symbolique puisque c'est la première dans le pays ami depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe il y a un mois.

Sergueï Lavrov n'a pas manqué d'afficher l'unité entre les deux alliés : "Nous vivons un moment très sérieux dans l'histoire des relations internationales. Je suis convaincu qu'à la fin de cette étape, la situation internationale sera bien plus claire et qu'à la fin, avec vous, avec nos soutiens, nous irons vers un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique."

Le gouvernement chinois a exprimé son souhait de parler d'une seule voix avec la Russie sur les dossiers internationaux et de renforcer leur partenariat. Le porte-parole du Ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé qu'il n'y avait "pas de limite" à la coopération entre la Chine et la Russie

Tous ces signes pour montrer l'unité entre Pékin et Moscou laisse les experts prudents car beaucoup notent que la Chine tente surtout de maintenir un équilibre fragile : si elle n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine et juge "contre-productives" les sanctions contre la Russie, elle ne soutient pas non plus officiellement cette guerre et reste très attachée au concept de souveraineté territoriale.