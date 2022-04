La campagne "Stand Up for Ukraine" réunit plus de 10 milliards d'euros

10,1 milliards d'euros. C'est la somme réunie par la campagne stand up pour lukraine. Annonce faite par la présidente de la Commission européenne Urusla Von der Leyen en déplacement a Varsovie pour l'occasion . Gouvernements, Sociétés privées et les particuliers ont été appelés à contribuer à cette collecte. Un mouvement lancé par l'ONG Global Citizen avec le soutien d'artistes Elton John, Billie Eeilish ou encore Chrish rock et de nombreux dirigeants comme Justine Justin Trudeau ou l'union européenne.

"Aujourd'hui, nous défendons l'Ukraine, mais en même temps, l'Ukraine nous défend également pour nous. Elle se bat non seulement pour sa liberté, mais aussi pour la nôtre.", affirme le président polonais Andrzej Duda.

Zelensky salue le courage de son peuple

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi pris la parole, via un message vidéo appelant l'Occident à imposer davantage de sanctions aux banques russes et à cesser d'acheter du pétrole russe. Ému, il rend hommage à son peuple : "_45 jours d'une guerre et d'une défense à grande échelle contre l'attaque russe - l'attaque du plus grand pays du monde, le plus grand par son territoire, le plus grand par son agressivité, le plus grand par son impunité. L__es dirigeants n'ont pas tenu compte d'un fait : ils attaquent l'autre plus grand pays du monde, l'Ukraine _- le plus grand par son courage"

Priorités aux réfugiés de l'UE

La Commission européenne précise que les sommes récoltées serviront en particulier pour les 4 millions de personnes qui ont déjà cherché refuge dans l'UE et à ceux qui arriveront. L'ONU estime par ailleurs à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.