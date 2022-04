Le nouveau duel Macron-Le Pen déçoit ceux qui voulaient du changement

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouveront au second tour de l'élection présidentielle française, comme il y a cinq ans. Certains électeurs qui espéraient un changement ont du mal à cacher leur déception.

Estelle Germain, ébéniste, a voté pour Jean-Luc Mélenchon :

"Comme beaucoup de gens aujourd'hui, je suis assez déçue de ce second tour parce que j'espérais du changement, j'ai voté pour du changement et on se retrouve avec les mêmes protagonistes au second tour, donc je suis déçue."

Akim Draoui, chef de cuisine à Marseille :

"Est-ce qu'on a le choix ? On est entre le marteau et l'enclume, donc on verra. C'est vraiment dommage que la classe politique ne s'arrête qu'à ça".

Gabriel Vives, étudiant âgé de 18 ans :

" C'est la première fois que je vote, oui, et c'était décevant, j'aurais préféré un autre candidat. C'est assez décevant que ce soit encore la même chose".

Pascale, habitante de Paris :

"C'est déprimant. On a, encore une fois, un candidat qui a été président - et on a vu les résultats sur le système de santé et l'éducation - face à un parti d'extrême droite, qui aurait pu avoir encore plus de voix si Zemmour n'avait pas été là, c'est déprimant."

Stéphane Reveault, habitant de Paris :

"Alors on va recommencer et avoir quelques années de protestations, je pense que ce seront des années difficiles. J'espère que non. Peut-être que ce président va s'adoucir un peu et comprendre un peu mieux le peuple."