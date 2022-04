Le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête des suffrages exprimés au soir du premier tour de l'élection présidentielle française avec 27,84% des voix. Comme en 2017, son opposante au second tour est Marine Le Pen, qui a, elle recueilli 23.15% des voix.

Découvrez les résultats officiels des plus de 34 000 communes françaises en tapant son nom ou son code postal dans le champ de recherche ci-dessous. Rendez-vous en dessous de la carte pour des résultats détaillés ou insolites tirés de ce premier tour de la présidentielle de 2022.

Les résultats les plus insolites de l'élection présidentielle française

Les deux candidats ont fait leur meilleur score en Polynésie pour Emmanuel Macron à Hikeru (84%) et Ua-Huka (82%) et à Hardecourt-aux-Bois (84 habitants) dans la Somme dans le nord du pays pour Marine le Pen (78%). En métropole, le président sortant obtient le plus haut pourcentage de voix exprimées en Corse dans la petite commune de Bigorno (88 habitants) avec 77,4% des votes.

D'autres villes n'ont pas été convaincues. Ainsi 33 communes n'ont apporté aucune voix à Emmanuel Macron, principalement dans le sud-ouest et 27 communes principalement situées le sud (Drôme) et le sud-ouest n'ont pas voté pour Marine Le Pen.

Quatre petites communes pesant 112 votants à elles quatre, n'ont même voté pour aucun des deux candidats élus pour le second tour : Caubous (Haute-Garonne), Vachères-en-Quint (Drôme), Alando et Alzi (Haute-Corse).

Le nouvel entrant très scruté par les médias et les instituts de sondage qu'était Eric Zemmour lors de de ce premier tour n'a pas convaincu dans 577 communes de France et d'Outre-mer où il n'obtient aucun vote.

L'effondrement des deux partis traditionnels que sont le Parti socialiste et Les Républicains se voit aussi dans le fait que 4 622 communes n'ont apporté absolument aucun vote à Anne Hidalgo (PS) et 776 à Valérie Pécresse (LR).

Parmi les autres chiffres notables, on constate que Jean-Luc Mélenchon détient le plus haut score de cette élection avec 91.03% des suffrages exprimés dans la petite commune de d'Eourres, 102 habitants, dans les Hautes-Alpes.

Résultats notables dans les villes moyennes et grandes villes de France

Dans les villes avec plus de 30 000 inscrits sur les listes électorales, la très riche Neuilly-sur-Seine est la commune qui a le plus voter pour Emmanuel Macron ; il y a fait un score de 48,9%. C'est aussi là qu'Eric Zemmour fait son meilleur score dans cette catégorie de communes avec 18,8% des voix. Même chose pour la candidate LR Valérie Pécresse avec 15.1% des voix.

Marine Le Pen, en revanche, fait son meilleur score à Calais, commune où séjournent nombre de migrants en espérant de pouvoir passer au Royaume-Uni; elle y obtient 39,7% des voix.

Jean-Luc Mélenchon obtient lui 64,1% des voix aux Abymes en Guadeloupe et, en métropole, 61,1% des voix à Saint-Denis, ville populaire de la grande couronne parisienne. Jean Lassalle, candidat déclaré de la ruralité, parvient à obtenir son meilleur résultat à Ajaccio en Corse, avec 7,6% des voix.

Les dix plus grandes communes de France ont majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France Insoumise, et Emmanuel Macron. C'est Jean-Luc Mélenchon qui y obtient le meilleur score avec 40,8% des voix à Montpellier.

L'extrême-droite, représentée principalement par Marine Le Pen et Eric Zemmour, fait ses meilleurs résultats dans les grandes villes de son fief historique du sud de la France, cumulant à eux deux 36,6% des voix à Nice et 32% à Marseille.

La capitale française, Paris, a majoritairement voté en faveur d'Emmanuel Macron (35,3%) et de Jean-Luc Mélenchon (30,1%), les autres candidats obtenant tous moins 10% des voix.

Quid des Français de l'étranger ?

Les "Français établis hors de France", selon la nomenclature officielle, ont largement plébiscité le président sortant. Emmanuel Macron recueille ainsi 45,09% des suffrages exprimés. Mais, point de Marine Le Pen en seconde position, puisque ce corps électoral s'est prononcé à 21,92% pour Jean-Luc Mélenchon. En troisième position se trouve, loin derrière, le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour. L'autre figure de la droite extrême française et qualifiée pour le second tour ne décroche que la cinquième place. Avec 5,29%, Marine Le Pen est, en effet, devancée par l'écologiste Yannick Jadot et ses 8,17%.

L'abstention a été spécialement importante, puisque sur les 1 435 746 personnes inscrites sur les listes électorales, 931 455 ont boudé les urnes ce dimanche. Ce qui représente une abstention de 64,88%.

Les abstentionnistes

Ouvéa, atoll de 3 400 habitants, en Nouvelle-Calédonie détient le record de l'abstention avec près de 97% des inscrits sur les listes électorales qui ne se sont pas déplacés pour aller voter.

Dans les communes de plus 30 000 inscrits, neuf des dix villes où l'on a le moins voté sont situés en Outre-Mer, quasi-exclusivement dans les Antilles : Fort-de-France, en Martinique, se place en tête avec 57,7% d'abstention. En avant-dernière position de ce top 10, on trouve Roubaix avec 41% d'abstention.

En métropole, c'est la ville de Roubaix qui détient ce record avec 41% des inscrits qui ne se sont pas déplacés pour exprimer leur choix.