no comment

Dans la nuit du mercredi 18 mai au jeudi 19 mai, les explosions ont fait trembler la maison jusqu'à ses fondations. Les poutres du toit ont volé en éclats et les fenêtres se sont brisées, envoyant des éclats de verre au-dessus des trois enfants endormis, dans le mur opposé.

Elle ne savait pas ce qui frappait sa maison - mortiers, roquettes ou missiles. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'en pleine nuit, tout explosait.

Ce n'était pas la première fois que le village de Velyka Kostromka, situé à quelques kilomètres seulement de la ligne de front sud de la guerre en Ukraine, était touché. Mais l'attaque de jeudi matin a été la plus intense et la plus étendue.

Une vingtaine de maisons ont été endommagées, dont trois irrémédiablement, et deux personnes ont été légèrement blessées, a déclaré Olha Shaytanova, chef du village.

Plus tard dans la journée, des experts en explosifs ont fait exploser au moins un engin non détoné qu'ils ont trouvé enfoui dans un champ, tandis que les restes d'autres engins étaient éparpillés dans le village.

Les habitants ont ramassé des morceaux d'éclats d'obus. Un agriculteur ratisse un petit cratère laissé par une explosion dans son champ de pommes de terre.

Dans la maison de Martsyniuk, une première explosion a réveillé les enfants. En larmes, Maksym, 7 ans, s'est caché sous sa couverture. Sa sœur jumelle Karyna et leur frère de 6 ans se sont serrés contre leur mère, terrorisés, alors qu'elle tentait de les calmer.

Le toit a éclaté et s'est effondré. Mais le plafond au-dessus de leurs têtes tenait bon. La mère de famille a attrapé les enfants et a couru vers l'entrée. Mais le couloir n'était plus là. À la place, ils ont vu la nuit étoilée.

Cinq fois, ils ont essayé de quitter la maison, et cinq fois ils ont échoué alors que d'autres munitions explosaient autour d'eux.

Ils se sont cachés à l'intérieur, terrifiés, jusqu'à ce que les explosions se soient calmées, mais ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas sortir par la porte d'entrée.

Au lieu de cela, ils ont grimpé hors de la maison par une fenêtre arrière et ont couru le long de la route jusqu'à la maison d'un parent. Aucun d'entre eux n'a été blessé.

La maison de la famille est désormais irréparable.