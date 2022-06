Un boys band sud-coréen à la tribune de la Maison Blanche. A l'invitation de Joe Biden le groupe star BTS a dénoncé le racisme envers les personnes d'origine asiatiques aux Etats-Unis face à la hausse des crimes contre cette communauté.

Les jeunes chanteurs, connus dans le monde entier, ont promis d'aider le président américain à s'attaquer à ce problème.

"Nous sommes dévastés par la récente hausse des crimes racistes, y compris les crimes racistes visant des personnes asiatiques", a dit Jimin (Park Ji-min), l'un des sept artistes de ce groupe emblématique de la K-Pop, depuis l'estrade de la salle de presse de la Maison Blanche, pour l'occasion absolument bondée.

Les sept jeunes hommes, en costume-cravate sombres et chemises blanches, ont défilé devant les journalistes pour faire de courtes déclarations, avant d'être reçus par le président américain.

Le président américain voulait évoquer avec le boys band le plus influent du monde "l'inclusion et la représentation" des personnes asiatiques, mais aussi "les crimes racistes et la discrimination dont sont victimes les Asiatiques, qui sont devenus des sujets de plus en plus importants ces dernières années", selon un communiqué de la Maison Blanche la semaine dernière.

Leur rencontre s'est déroulée à l'écart de la presse.

La venue de BTS à Washington a rassemblé des centaines de fans prêts à tout pour rencontrer leur star.

Le groupe BTS

Le Boys band BTS a enregistré un chiffre d'affaires annuel record en 2021, de plus d'un milliard de dollars, grâce au contenu en ligne et aux ventes d'albums.Le septuor a déjà été invité par deux fois à s'adresser aux Nations unies, en 2018 et 2021, à propos en particulier du changement climatique et de la pandémie de Covid-19.

Cela fait bien longtemps que la renommée de ces artistes d'une vingtaine d'années a dépassé les frontières coréennes pour déferler sur le monde, et donc sur les Etats-Unis : trois des chansons de BTS ont figuré en tête du Billboard, le classement américain des chansons les plus populaires.