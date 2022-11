"Qu'ils retournent en Afrique", ou "qu'il retourne en Afrique" : propos racistes au Palais Bourbon

En France, l'indignation à l'Assemblée nationale après des propos racistes. Lorsqu'un député d'origine congolaise prend la parole sur les migrants, un député du Rassemblement national crie "qu'ils retournent en Afrique" ou "Qu'il retourne en Afrique".

Grégoire de Fournas, qui exerce son premier mandat, a-t-il voulu parler des migrants ou de Carlos Martens Bilongo, député de la France insoumise ?

Si le doute persiste, la séance est levée, et les condamnations pleuvent. Dès vendredi après-midi la plus haute instance collégiale de l'Assemblée se réunira pour décider d'éventuelles sanctions. Elles peuvent entraîner une privation de la moitié de l'indemnisation de Grégoire de Fournas, ou une exclusion temporaire, pour quelques semaines.

"L'extrême-droite a montré son vrai visage", s'écrie le groupe Insoumis. Le Rassemblement national parle de manipulation et Grégoire de Fournas se défend en disant qu'il parlait du bateau de migrant.

Le sort de l'Ocean Viking

Car le fond de l'histoire c'est l'_Ocean Vikin_g, et ses 234 migrants. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée réclame depuis le 22 octobre de pouvoir débarquer les personnes secourues dans un port sûr.

Face au silence de la Libye, de Malte et au refus attendu de l'Italie, l'Ocean Viking a sollicité ce jeudi la France, l'Espagne et la Grèce, pour les aider à trouver une solution, en priorité en Italie ou à Malte, les pays les plus proches de l'Ocean Viking, actuellement au sud de la Sicile.