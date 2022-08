Beyrouth : un silo s'effondre le jour anniversaire du deuxième anniversaire de l'explosion du port

Deux ans tout juste après l'explosion du port de Beyrouth, une partie des silos à grain s'est effondrée : c'est le deuxième accident du genre en quatre jours.

L'enquête n'a toujours pas établi comment des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium avaient pu être stockées sans précaution dans le port de Beyrouth. Plus de 200 morts et 6.500 blessés ont été dénombrés et des quartiers ont été entièrement dévastés, un évènement tragique qui a causé un traumatisme pour l'ensemble des Libanais.

Elle a été qualifiée de l'une des plus importantes explosions non nucléaires jamais enregistrées dans le monde. Mais deux ans plus tard, on ignore encore ses causes exactes ou l'identité des responsables dans un pays où règne très souvent l'impunité.