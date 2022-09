10:13

La solidarité envers les réfugiés ukrainiens ne doit pas être "une exception"

Mme Von der Leyen aborde maintenant la question de la migration et appelle une fois de plus à plus de solidarité.

"Nos actions envers les réfugiés ukrainiens ne doivent pas être une exception", a-t-elle déclaré, mais doivent être "un modèle pour l'avenir".

Elle a appelé à "des procédures équitables et rapides, un système à l'épreuve des crises et rapide à déployer, et un mécanisme permanent et juridiquement contraignant qui garantit la solidarité."