Tennis : la légende Roger Federer annonce sa retraite

La légende du tennis, le Suisse Roger Federer, a annoncé jeudi dans un communiqué sa retraite au terme de la Laver Cup, compétition qui se déroulera à Londres du 23 au 25 septembre.

"La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier évènement ATP", a publié sur les réseaux sociaux Federer, 41 ans, détenteur de 20 titres du Grand chelem durant sa longue carrière.

"Je jouerai encore au tennis à l'avenir, bien sûr, mais ce ne sera plus lors des tournois du Grand Chelem ou sur le circuit", a complété Roger Federer.

Le Bâlois n'a plus rejoué en compétition depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon 2021 en raison d'un genou récalcitrant.

"C'est une décision douce-amère parce que tout ce que le circuit m'a apporté va me manquer. Mais, en même temps, il y a tellement de choses à fêter", a souligné l'ancien N.1 mondial qui a détenu le record de titres en Grand Chelem avant d'être dépassé par Rafael Nadal (22) puis Novak Djokovic (21).

Roger Federer, qui compte notamment à son palmarès huit trophées à Wimbledon, se considère comme "l'une personnes les plus chanceuses sur Terre" dans son message sur les réseaux sociaux.

"On m'a doté d'un don pour jouer au tennis et je l'ai élevé à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer et pendant bien plus longtemps que je ne le pensais possible", a-t-il expliqué.

Dans son message d'adieu au sport de haut niveau, la légende du tennis a également rendu hommage à ses adversaires sans qui il n'aurait jamais connu un tel parcours.

"Je tiens également à remercier mes adversaires sur le court. J'ai eu la chance de disputer de nombreux matchs épiques que je n'oublierai jamais. Nous nous sommes battus loyalement, avec passion et intensité, et j'ai toujours fait de mon mieux pour respecter l'histoire du jeu. Je me sens extrêmement reconnaissant. Nous nous sommes poussés l'un l'autre, et ensemble nous avons porté le tennis à de nouveaux sommets", a dit le champion suisse.