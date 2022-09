Trois cosmonautes russes rentrent sur Terre après six mois de mission dans l'ISS

À leur départ pour l'espace le 18 mars dernier, la guerre en Ukraine n'en était qu'à ses début et leur gouvernement croyait encore à une opération éclair. Mais après six mois de mission dans la navette spatiale internationale (l'ISS) les cosmonautes russes Oleg Artemiev, Denis Matveïev et Sergueï Korsakov ont retrouvé la Terre ce jeudi 29 septembre dans un contexte bien différent.

S'ils avaient été accueillis à bras ouverts par leurs coéquipiers occidentaux dont quatre astronautes américains à leur arrivée dans l'ISS en mars. Depuis, les relations russo-occidentales se sont nettement détériorées.

La coopération spatiale entre Washington et Moscou n'est pas morte puisque le 21 septembre, un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont décollé vers l'ISS à bord d'une même fusée. Cependant, l'espace n'échappe pas tout à fait au poids des conflits de cette planète car l'agence spatiale russe Roscosmos avait publié en juillet une photo du trio à bord du laboratoire orbital brandissant les drapeaux des régions séparatistes prorusses de Lougansk et Donetsk dans l'est de l'Ukraine, un message de soutien aux troupes de Moscou engagées chez son voisin. Puis en août, Roscosmos a annoncé qu'elle quitterait la Station spatiale internationale après 2024.