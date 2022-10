France : les automobilistes excédés par une pénurie de carburant

De nombreuses stations-service sont à court de carburant en raison d'une grève des salariés de TotalEnergies qui perturbe l'approvisionnement.

15% des stations-service concernés

Particulièrement impactés, les automobilistes du nord de la France se ruent vers les pompes disponibles ce qui provoque des bouchons à l'entrée des stations-service.

"J'étais sur la réserve comme pas mal de personnes. On essaye d'attendre le plus possible, malheureusement, à un moment donné, on est obligé de patienter et de faire la queue, cela fait maintenant une heure que j'attends pour de l'essence", explique une automobiliste.

Environ 15% des stations-service françaises sont actuellement concernées par un manque d'un ou plusieurs carburants selon des chiffres ministériels.

L’État à la rescousse

Dans ce contexte de pénurie, le gouvernement pourrait puiser dans ses stocks stratégiques. De plus, les camions-citernes seront exceptionnellement autorisés à circuler dimanche.

Certains départements ont mis en place des stations-essence dédiées à certaines professions prioritaires, notamment le personnel soignant.

Pour les autres, sans essence, difficile d'aller travailler. Ces automobilistes semblent démunis :

"C’est impressionnant les files qu’il y a. C’est partout pareil. On a tous téléchargé une petite application pour essayer de trouver où il y avait une station d’ouverte. Peu importe le prix finalement, il faut du gasoil."

"C’est vrai que ça fait prendre les choses beaucoup plus au sérieux de ce qu’il va se passer en terme de pénurie de carburant et de la nécessité de changer de mode de locomotion ou de changer de paradigme, clairement."

Les syndicats de TotalEnergies réclament des hausses de salaires pour faire face à l'inflation. Ils réclament également un meilleur partage des richesses, tout en pointant les bénéfices colossaux réalisés part le groupe pétrolier depuis le début de l'année.