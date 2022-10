Affaire Maddie McCann : le principal suspect inculpé pour de nouveaux crimes sexuels

Quinze ans après la disparition de la petite Maddie McCann au Portugal, l'étau se resserre autour du principal suspect, un Allemand de 45 ans, actuellement en détention à Kiel pour le viol d'une Américaine.

L'homme vient d'être inculpé pour cinq autres délits et crimes sexuels, notamment sur des jeunes femmes, dont des mineurs. Des faits commis entre 2000 et 2017 dans le sud du Portugal, où il résidait.

Le procureur allemand est revenu sur l'un de ces viols présumés : "Le 16 juin 2004, à Praia da Rocha, le suspect s'était introduit, via un balcon, dans l'appartement d'une Irlandaise âgée de 20 ans à l'époque. Le visage masqué, il a réveillé la jeune femme en la menaçant avec un couteau et l'a violée brutalement. Il l'a ensuite attachée à une table, l'a bâillonnée et l'a violée brutalement, une nouvelle fois. Il a ensuite fouetté le dos de la victime."

Le suspect, qui a filmé certains de ses crimes, a également été inculpé pour des agressions sexuelles sur des fillettes de 10 et 11 ans.

Les enquêteurs vont désormais tenter de déterminer si l'homme est à l'origine de l'enlèvement et du meurtre de Maddie McCann, cette Britannique, alors âgée d'à peine quatre ans, passait des vacances avec ses parents dans le sud Portugal quand elle a disparu dans la nuit du 3 mai 2007. Une affaire très médiatisée et toujours non résolue. Le procureur a lancé un nouvel appel à témoins dans l'espoir de connaître enfin la vérité.