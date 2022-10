Le Suédois Stefan Löfven élu président du Parti socialiste européen

Le Parti socialiste européen a ouvert son congrès ce vendredi à Berlin. Chefs d’Etat et de gouvernement, commissaires européens, et leaders de partis se sont réunis afin d’élire un nouveau président et de discuter des problématiques actuelles : la sécurité internationale, l’inflation, ou encore le changement climatique.

Sans surprise, l’ancien Premier ministre suédois Stefan Löfven, seul candidat, a été élu président avec plus de 97% des voix.

"Il s'agit de montrer aux gens que la bonne voie à suivre n'est pas l'extrémisme, a-t-il déclaré. Nous devons suivre une politique concrète et nous devons nous serrer les coudes. Car c'est quand nous sommes divisés que nous sommes les plus faibles et c'est exactement ce que veut l'extrême-droite"