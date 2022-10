Quand des jeunes créent des T-shirts pour une exposition artistique entre France et Portugal

Réunir tradition et innovation, éduquer par la culture et les arts plastiques, c'est le projet "Tissage, Territoires Artistiques" exposé dans la ville française de Givors.

A Vila Nova de Famalicão, ville portugaise jumelée avec Givors, un collectif a poussé des jeunes à créer des t-shirts, sur le thème des droits de l'Homme et de l'industrie textile. Un travail exposé dans cette église de Givors.

_"_Vila Nova de Famalicão est une ville textile importante, explique Joana Brito, du collectif "A Casa ao Lado", avec de nombreuses entreprises qui travaillent dans l'innovation, et nous voulions représenter cela dans une oeuvre d'art."

"Une autre chose qui est encore plus pertinente, ajoute son compagnon Ricardo Miranda, c'est que les jeunes réalisent qu'ils font une oeuvre qui va être créée avec des enfants plus jeunes . cette stimulation de la communauté et de la création conjointe est très intéressante."

De Vila Nova de Famalicão à Givors, autre ville industrielle

Les jeunes de Givors participent à leur tour à la création, le thème c'est l'homme et la machine, l'homme et la nature :

"J'ai l'impression d'être guidé, de suivre un schéma, raconte Mathis, collégien dans cette ville près de Lyon, je n'ai pas l'impression d'être libre dans ce que je fais. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est moi qui choisis vraiment. Il est étonnant de voir combien d'oeuvres d'art peuvent être réalisées à partir de deux images seulement."

Après l'expo, le travail continue dans les salles de classe françaises. Lorsque les jeunes terminent leurs travaux, les oeuvres sont envoyés au Portugal, les dessins sont scannés puis imprimés pour être exposés l'an prochain.