Dans l'Aubrac, le frêne est le péché mignon des vaches, et une "assurance sécheresse"

Quelle excitation pour ces vaches du plateau de l'Aubrac ! C'est le moment d'un bon repas. Jean-François Bailleau, leur éleveur, coupe des feuilles de frêne. Le péché mignon des bovins. Mais aussi un moyen de compenser le manque d'herbe, alors que la sécheresse a sévi aussi ici dans l'Aveyron, dans le sud de la France.

La pratique ne date pas d'hier. Les rangées de frênes qui bordent les parcelles du haut plateau ont été plantées par les ancêtres, "pour faire de la feuille", comme on dit ici.

"Le fait de donner de la feuille de frêne, Jean-François Bailleau, on a des animaux en bien meilleure santé, en bien meilleur état, puisqu’ils continuent à consommer un fourrage frais, qui contient des vitamines."

La pratique s'est un peu perdue à partir des années 1950. Mais pas chez Christian Bonal. Donner des feuilles de frêne à ses vaches lui a permis aussi d'économiser deux camions de foin cette année, soit 6000 à 7000 euros.

"On en a fait un fagot, explique Christian Bonal, qu’on va faire sécher, et ce fagot, on le distribuera aux petits veaux quand ils vont naître, quand ils auront un mois - un mois et demi, parce que la feuille croustille et ils aiment ça au printemps."

Et la pratique ancestrale n'est pas seulement appréciée par les bêtes : la taille permet de fortifier les arbres, d'améliorer leur longévité, et bien enracinés, ils résistent mieux, eux aussi, à la sécheresse.