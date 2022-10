Royaume-Uni : Rishi Sunak officiellement Premier ministre

Le roi Charles III a reçu ce mardi matin Rishi Sunak pour le nommer officiellement Premier ministre avec la tâche de former un nouveau gouvernement. Il succède à Liz Truss, qui est restée seulement 49 jours au pouvoir.

Ex-banquier et ministre des Finances, le conservateur est donc devenu, à 42 ans, le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni, après une ascension fulgurante en politique. Il est aussi le premier dirigeant britannique d'origine indienne et le premier originaire d'une ancienne colonie britannique.

Après son entretien avec le souverain de 73 ans, Rishi Sunak s'est ensuite rendu à Downing Street, où il a prononcé un discours un peu avant 13h, heure de Bruxelles durant lequel il a averti de "difficiles décisions à venir".

La première déclaration de Rishi Sunak en tant que Premier ministre britannique :

Contrainte à partir après la tempête provoquée par son plan massif de baisses d'impôts, Liz Truss, l'avait précédé au palais de Buckingham pour présenter au roi sa démission, après un mandat d'une brièveté record : 49 jours.

Elle a souhaité "tous les succès" du monde à son successeur, "pour le bien de notre pays" et dans un plaidoyer pour l'audace au pouvoir cité le philosophe romain Sénèque : "ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles".

Elle s'est ensuite rendue pour remettre sa démission à Charles III au palais de Buckingham.