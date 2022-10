Olaf Scholz à l'Elysée : un dialogue amical et constructif, malgré les divergences

Le couple franco-allemand a du plomb dans l'aile. Mais comment aplanir les divergences ? C'était l'objectif de la rencontre à l'Elysée entre le président français et le chancelier allemand. L'Europe a plus que jamais besoin d'une relation forte entre ses deux moteurs, mais l'alchimie qui fonctionnait avec Emmanuel Macron et Angela Merkel s'est éteinte avec Olaf Scholz.

"Maintenant, tout d'un coup, on voit que les actions du nouveau chancelier Olaf Scholz créent la plus profonde division qui soit au sein de l'Union, explique Alberto Alemanno, professeur Jean Monnet en droit de l'Union européenne. Et cela crée clairement des tensions avec son allié historique, la France, qui constate le manque de volonté de l'Allemagne de collaborer davantage en partageant et en coordonnant plusieurs sujets politiques, à la fois en interne sur une autre manière d'utiliser l'énergie, et aussi côté politique étrangère, la réponse à l'Ukraine et maintenant aussi la relation avec la Chine".

La rencontre s'est traduite par un dialogue "amical" et "constructif", selon les deux parties. Pourtant Berlin et Paris ont de nombreuses divergences sur l'énergie, la défense, le nucléaire, sur plusieurs projets industriels communs...

Mais le simple fait que cette visite ait lieu est un pas en avant, après le report à janvier d'un conseil des ministres franco-allemand, qui devait se tenir ce 26 octobre en France.