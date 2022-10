Restauration de Notre-Dame de Paris : des vitraux rénovés à Cologne

L'Allemagne apporte sa pierre à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Quatre vitraux de la cathédrale incendiée sont actuellement en cours de restauration dans cet atelier de maîtres-verriers adjacent à une autre cathédrale, celle de Cologne.

Un travail délicat pour redonner leur éclat aux vitraux noircis par les flammes. Une coopération franco-allemande pleine d'émotions témoigne la directrice de l'atelier : "_C'était quelque chose de spécial de recevoir ces pièces, car elles sont liées à beaucoup d'émotions.__Les pièces elles-mêmes c'est une chose, et puis il y a aussi beaucoup d'âme dans ce projet._Et bien sûr, nous l'avons aussi ressenti ici, dans l'atelier, lorsque nous avons déballé les pièces", confie Katrin Wittstadt.

Des vitraux épargnés par l'incendie de 2019

L'incendie n'a pas causé d'importants dommages sur les vitraux rendant le travail assez simple explique l'une des restauratrices.

"L'incendie n'a pas causé de dégâts sur les vitraux. Il faut malheureusement quand même recoller beaucoup de casse avec de la colle silicone (...) et bien sûr on a aussi le temps qui nous manque. Il faut avancer au plus vite et au mieux, avec la qualité pour remettre ces vitraux dans Notre-Dame au printemps prochain", explique Élodie Schneider.

Plus de trois ans après l'incendie, le chantier pharaonique de reconstruction avance selon les délais prévus, en vue d'une réouverture programmée pour 2024.