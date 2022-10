Philippines : une tempête fait au moins 45 morts et menace Manille

Les Philippines balayées par une nouvelle tempête meurtrière. Nommée Nalgae, elle a déjà fait 45 morts et plusieurs disparus, à travers l'archipel. La principale île, Luzon, a été touchée ce samedi à l'aube.

Et l'inquiétude se porte désormais sur la capitale Manille où vivent 13 millions de personnes. Là aussi, les pluies diluviennes pourraient entrainer inondations et glissements de terrain.

Manille menacée

Dans les zones sinistrées, les habitants, habitués aux caprices de la météo, tentent de faire face.

"Notre maison a déjà été endommagée par un précédent typhon, alors je m'inquiète si la tempête s'intensifie car la nôtre pourrait être détruite alors que nous ne l'avons pas encore réparée", raconte cette femme.

"J'ai peu de la tempête, mais j'ai besoin de sortir et d'aller travailler. Nos cochons auront faim si je ne vais pas les nourrir", témoigne cet autre habitant.

Des sauveteurs utilisent un vieux frigo pour évacuer des résidents à Hilongos, dans la province de Leyte, vendredi 28 octobre 2022. AP/Philippine Coast Guard

Ces intempéries interviennent alors que des millions de Philippins entendent retourner dans leur ville natale pour ce long week-end de la Toussaint. Mais les garde-côtes ont suspendu les services de ferry dans un grande partie de l'archipel. De nombreux vols ont aussi été mis en attente.

20 tempêtes par an

En moyenne, 20 typhons et tempêtes frappent chaque années les Philippines. A mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique, ces intempéries deviennent de plus en plus puissantes, avertissent les scientifiques.

Fin septembre, le typhon Noru a fait au moins 10 morts aux Philippines, dont cinq secouristes. La tempête tropicale Megi, qui s'est abattue sur le pays en avril, a fait au moins 148 morts et provoqué de gigantesques glissements de terrain.